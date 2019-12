Costa Crociere assume, via alle selezioni per i corsi

09:40

Sono finalizzati all’assunzione a bordo i due corsi di formazione che Costa Crociere organizza in collaborazione con la Regione Lazio. Due le figure professionali interessate: cuoco di bordo e tecnico per le luci e l’audio degli spettacoli di bordo.

In totale i posti disponibili sono 36, diciotto per ogni figura, e le iscrizioni sono aperte fino al 13 gennaio 2020. Entrambe le posizioni sono aperte a tutti i cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno sei mesi, disoccupati o inoccupati iscritti al Centro per l’Impiego.



Per la posizione di cuoco è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore alberghiera, oppure la qualifica biennale o triennale di operatore dei servizi di cucina. Per la posizione di tecnico per le luci e l’audio degli spettacoli è invece necessario il diploma di scuola secondaria superiore. Per entrambe le posizioni è però richiesta anche una buona conoscenza delle lingue italiana e inglese.



I test per i candidati

Data, luogo e orario di inizio delle selezioni saranno comunicati online mercoledì 15 gennaio 2020 dalle ore 14 sulla pagina ‘Career’ del sito di Costa Crociere. I candidati verranno messi alla prova con test di lingua inglese, test psicoattitudinale e un colloquio conoscitivo con i responsabili di Costa Crociere. Le prime 18 persone che supereranno la selezione saranno ammesse al corso di formazione, che durerà 517 ore per i cuochi di bordo e 508 ore per i tecnici luci e audio degli spettacoli di bordo.



Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 60% di tutti coloro che completeranno con successo il percorso formativo. Un impegno rispettato nelle ultime selezioni, al termine delle quali la compagnia ha offerto un contratto di lavoro a circa il 95% dei partecipanti che hanno superato positivamente il corso di formazione.



Domande entro il 13 gennaio

La domanda di ammissione alle selezioni con allegato il modulo Onboarding form, una copia del cv in formato europeo, una copia fotostatica del documento di identità e una fototessera, deve essere inviata entro il termine improrogabile del giorno 13 gennaio 2020 alle ore 18:00 presso la sede di Costa Crociere S.p.A. – Piazza Piccapietra 48, 16121, Genova – o via mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato (percorsifse@costa.it).