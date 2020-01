Jolly Animation assume: 600 posti nei villaggi per l’estate

11:33

Jolly Animation mette in moto la macchina del recruiting per l’estate 2020. L’azienda, che attualmente opera in 10 regioni italiane selezionando risorse per le strutture turistiche, è in cerca di 600 figure da impiegare nei villaggi.

Pubblicità

I recruiter sono alla ricerca di: responsabili equipe, animatori per piccoli e grandi, istruttori sportivi (mare e terra) e di fitness, ballerini, cantanti di pianobar, circensi, tecnici suono e luci, dj, scenografi, decoratori, attrezzisti, costumisti, addetti ai centri nautici, hostess, escursionisti, commesse per boutique e bazar, operatori di centri benessere, con contratti dai due (luglio ed agosto) ai sei mesi.



I requisiti

Requisiti richiesti sono: disponibilità ai trasferimenti, propensione al lavoro di gruppo ed alle relazioni interpersonali, voglia di nuove sfide.



Per i candidati destinati ai villaggi e agli hotel internazionali del Veneto è richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, tedesco e russo.



Per i profili senza esperienza, l’assunzione passa attraverso uno stage operativo (formazione gratuita) della durata di 4 giorni in villaggi o hotel di Campania, Romagna e Veneto.



Come candidarsi

La candidatura può essere avanzata compilando il form presente nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito di Jolly Animation o scrivendo a risorseumane@jollyanimation.com.