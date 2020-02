Italo, un business game per gli studenti dell’Università di Parma

16:25

Italo punta sui giovani talenti. Pochi giorni fa, la società ferroviaria ha ospitato nella sua sede romana gli studenti del secondo anno della Laurea Magistrale in Trade e Consumer Marketing dell’Università di Parma per la presentazione finale del business game ‘Innovazione nel Loyalty Marketing: il caso Italo Più’.

Progetto didattico realizzato nell’ambito dell’insegnamento di ‘Loyalty Marketing and Crm’ tenuto dalla Prof.ssa Cristina Ziliani e dal Prof. Marco Ieva dell’Università di Parma, il business game è stato lanciato lo scorso novembre.



Il contest

Gli studenti hanno avuto il compito di sviluppare e presentare un progetto di re-design del programma fedeltà ‘Italo Più’, lavorando sia sugli aspetti legati alla struttura del programma che sul piano di comunicazione per il lancio.



L’iniziativa ha previsto la partecipazione di circa cento studenti suddivisi in 19 gruppi. Tre i finalisti, che hanno presentare il proprio progetto di fronte al management dell’azienda.



Il gruppo vincitore e gli altri due gruppi finalisti sono stati premiati dal chief commercial officer di Italo, Fabrizio Bona, ricevendo inoltre delle Gift Card Italo per viaggiare a bordo treno.