Operatori termali: un corso di formazione di Agenzia Ice con Federterme

12:40

Fa parte del Piano straordinario di promozione del Made in Italy del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale il corso organizzato da Agenzia Ice in collaborazione con Federterme.

Il progetto si rivolge per gli operatori del settore termale italiano con l’obiettivo di potenziare le possibilità di sviluppo e crescita del prodotto ‘terme’ sui mercati esteri.



Il corso si articola in 10 incontri formativi settimanali in modalità online rivolti agli addetti comunicazione, web analyst, social media manager, area marketing/vendite delle strutture termali italiane. “Al termine del corso – si legge in una nota di Federterme Confindustria -, i partecipanti avranno gli strumenti a disposizione per saper sfruttare al meglio le richieste di un settore che, a seguito del diffondersi dell’emergenza sanitaria da Covid 19, avrà, non solo un ruolo fondamentale per la crescita del Pil nel turismo ma sarà anche molto importante nell’ambito della riabilitazione e della cura sanitaria”.