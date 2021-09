Club Med ricerca 400 figure per la stagione invernale in Italia e Francia

12:24

Club Med rilancia sulla prossima stagione e apre le selezioni per trovare 400 figure da destinare ai resort invernali in Francia e Italia.

Grazie al positivo evolversi della crisi sanitaria ed al protocollo ‘Safe Together’ per lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza sanitaria, il t.o. lancerà simultaneamente la stagione sciistica in Europa (Italia, Francia e Svizzera), Cina, Giappone e Canada.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv sul sito dedicato dove saranno aperte tutte le posizioni disponibili da oggi e per tutta la stagione.



Saranno organizzati job day e colloqui in modalità virtuale: tutte le informazioni saranno presenti sulla pagina Facebook Club Med Jobs Italia. Club Med propone programmi di sviluppo e corsi di formazione a tutti i livelli, creati dall’Università dei Talenti con la possibilità di ambire alla crescita profesisonale, resa possibile anche da programmi di job rotation.



Club Med offrirà opportunità anche per diverse figure manageriali, quali f&b manager, restaurant manager, room division manager, chef patissier e sous chef e spa manager. Le posizioni saranno aperte e disponibili sempre sul sito www.clubmedjobs.com



Anche quest’anno Club Med organizzerà eventi di recruiting in modalità virtuale, sia direttamente sul sito, sia rinnovando la collaborazione con il partner Lavoroturismo. Il 19 ottobre si terrà un primo evento e altri eventi saranno organizzati nei mesi successivi.