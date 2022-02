Segnali di ripresa: nel 2022 aumentano offerte di lavoro e candidati nel turismo

11:21

Secondo i dati di C&M Travel Recruitment e C&M Executive Recruitment riportati da TTG Media, nel gennaio 2022 sono state create più nuove offerte di lavoro nel settore dei viaggi che in qualsiasi momento degli ultimi due anni.

Il totale del mese scorso era quasi tre volte superiore alla cifra di dicembre 2021 ed è di oltre dieci volte superiore al numero registrato nel gennaio 2021. Rispetto ai livelli pre-pandemia, il totale di gennaio 2022 è diminuito dell'1% sul gennaio 2020, in aumento dell'1% rispetto al gennaio 2019 e in aumento del 3% rispetto al gennaio 2018.



Il numero di nuovi candidati che si sono registrati per ottenere lavori nel comparto turistico in gennaio è più che raddoppiato rispetto al mese precedente ed è aumentato del 67% rispetto al gennaio 2021.

La cifra del mese scorso è stata la seconda cifra più alta dall'inizio della pandemia, inferiore solo al luglio 2021, tuttavia è rimasta in calo del 15% rispetto al gennaio 2020.



Barbara Kolosinska, amministratore delegato di C&M Travel Recruitment e C&M Executive Recruitment, ha affermato che “L’inizio del 2022 non solo è stato un periodo intenso per le nuove offerte di lavoro, ma il mese scorso è stata la prima volta dall'inizio della pandemia che abbiamo visto i candidati, i posti di lavoro e i numeri di nuovi assunti tornare tutti ai livelli pre-Covid". Kolosinska ha riferito che anche febbraio ha avuto un "inizio molto dinamico".