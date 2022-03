Obiettivo Tropici cerca artisti per i villaggi turistici: come candidarsi

09:50

Obiettivo Tropici apre la ricerca di artisti per le strutture turistiche italiane ed estere. In previsione della stagione estiva, l’azienda si appresta ad effettuare una serie di audizioni nelle principali città della Penisola per trovare risorse da inserire nei cast artistici.

Tra le figure ricercate, ballerini e coreografi per i resort situati in Italia e all’estero; bellerini e musical performer per i cast artistici fissi delle strutture turistiche in Sicilia e in Salento; ballerini, acrobati, break dancer e artisti circensi per show itineranti (dal 15 giugno al 15 settembre).



Come candidarsi

Per candidarsi è possibile inviare una email a info@obiettivotropici.it, specificando nell’oggetto: “casting Obiettivo Tropici” e nella mail la posizione ambita (allegare anche Cv con foto intera e in primo piano e indicare eventuali link di riferimento).



I profili selezionati potranno poi partecipare alle audizioni che si terranno da fine aprile a inizio maggio a Milano, Bari, Roma e Catania.



Saranno prese in considerazione anche compagnie di spettacolo e performer con singoli show da poter inserire nei calendari di eventi estivi.