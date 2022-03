Delphina, al via il recruiting per 100 figure professionali

08:00

Sono oltre 100 le nuove figure professionali ricercate da Delphina hotels & resorts per la sede di Palau. La catena alberghiera punta a far crescere l’area IT, commerciale e gestionale della sede centrale con la ricerca di specialisti per il reparto prenotazioni e per la divisione meeting e eventi, web marketing, un grafico illustratore/trice, mentre nelle strutture proseguono le selezioni per spa manager, guest relation, capi partita di cucina, commis di cucina e di sala, chef de rang, barman, baristi, portiere notturno, segretari di ricevimento, seconda governante, cameriere ai piani, oltre ad addetti per l’ufficio assistenza Delphina.

"Continuiamo a puntare sulla professionalità – dichiara il direttore generale di Delphina Libero Muntoni, - anche con figure che lavoreranno tutto l'anno nella nostra sede centrale di Palau. Alcuni sono ruoli di primo piano e tutti con ottime possibilità di crescita. Continueremo ad investire sulla formazione perché i collaboratori, insieme alla natura, sono il nostro vero valore aggiunto. Alla vigilia del trentesimo compleanno di Delphina ciò che fa la differenza è il dinamismo dimostrato nel corso degli anni e la passione di collaboratori che ogni giorno trasmettono con piacere l’ospitalità mediterranea autentica”.



Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito di Delphina nella sezione Lavora con noi.