Obiettivo Tropici assume animatori e artisti per i villaggi: partono i ‘Job Days’

21:00

Partono le selezioni di Obiettivo Tropici per reclutare animatori e cast artistici per la stagione estiva delle strutture turistiche italiane ed estere. L’azienda prevede quattro Job Days in quattro città della Penisola a partire dall’11 aprile.

Si partirà con Brindisi e Roma (11 aprile), per poi proseguire con Bari (13 aprile) e Catania (14 aprile).



Partecipare è sufficiente compilare il form sul portale di Obiettivo Tropici nella sezione dedicata ai Job Days. Successivamente, i candidati saranno contattati dall’azienda.



Obiettivo Tropici collabora con diverse realtà del turismo organizzato e dell'hotellerie, quali Alpitour, Blu Hotels, Club del Sole, Parc Hotels Italia & Resorts, Grand Palladium Hotel & Resorts, Fiesta Hotel & Resorts, Futura Vacanze e tanti altri.