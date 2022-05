12:55

Il Ministero del Turismo cerca personale. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due bandi di concorso per il reclutamento di 30 figure (diplomati e laureati) da impiegare negli ambiti amministrativi, della comunicazione istituzionale e nel settore informatico.

Il primo bando riguarda la selezione di 10 profili di II Livello da inquadrare come addetti contabilità e amministrazione del Ministero del Turismo.



Il secondo l’individuazione di 20 profili di III Livello da inquadrare nei ruoli di: specialista del settore turistico (10); specialista nella comunicazione istituzionale (5); specialista del settore informatico e ingegneristico (5).



Come candidarsi

Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante la piattaforma Step One www.ripam.cloud/. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il termine le 23:59 del 4 giugno 2022.



Inoltre, per la partecipazione al concorso, i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).



Saranno previste due prove d’esame: una scritta e una orale.



I bandi sono consultabili a questo link