Obiettivo Tropici, continua la ricerca di animatori per l’estate: come candidarsi

09:49

Continua la ricerca di personale per l’estate nei villaggi. Obiettivo Tropici è a caccia di animatori e cast artistici - anche per partenze immediate - da impiegare nelle strutture turistiche italiane ed estere.

Per candidarsi è necessario inviare la propria candidatura e il curriculum vitae sul portale obiettivotropici.eu.



Nel frattempo si è conclusa l’Academy, la sessione formativa per aspiranti animatori turististici, organizzata dall’azienda in Puglia, al Blu Salento Village, del gruppo Blu Hotels. Al termine della formazione, i partecipanti hanno firmato un contratto di lavoro per la stagione estiva.