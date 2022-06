Wizz Air cerca personale: i requisiti per candidarsi

15:34

Wizz Air cerca personale. La compagnia aerea accetta candidature sia di persone con precedenti esperienze da impiegare come membri di equipaggio di cabina, sia di persone che non hanno alcuna esperienza nel settore, garantendo percorsi formativi.

Requisiti di base sono: età superiore ai 18 anni, capacità di raggiungere i 210 cm in punta di piedi, aver completato gli studi secondari, possedere un buon inglese scritto e parlato e preferibilmente un'altra lingua parlata in Europa, capacità di nuotare, assenza di tatuaggi in parti del corpo che non possono essere coperte dall'uniforme e fedina penale pulita.



La low cost cerca anche capitani, primi ufficiali e cadetti, con o senza qualifica. Le candidature possono essere inviate sul sito del vettore.



Attualmente sono oltre 1.000 i membri dell'equipaggio di cabina e 400 i piloti che Wizz Air ha assunto nei primi cinque mesi del 2022. Per raggiungere l'obiettivo dell'azienda di 20.000 dipendenti entro il 2030, la low cost è impegnata in un intenso recruiting, prestando particolare attenzione sulla diversità culturale. I dipendenti in seno alla low fare provengono, infatti, da oltre 60 nazioni diverse.