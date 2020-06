11:05

L’atterraggio, quel momento finale di un volo dopo la graduale discesa e decelerazione dell’aeromobile verso il traguardo, è quasi sempre meno adrenalinico del decollo, ma non a Fraser Island.

Perché Fraser non ha una pista, e atterrare sull’isola di sabbia più grande al mondo fa schizzare l’adrenalina a livelli stratosferici.



Decollati sul Cessna a quattro posti dal piccolo aeroporto di Hervey Bay, dopo un’ora di volo lungo la costa del Queensland, ci siamo trovati sopra Fraser Island. Alla nostra destra avvoltoi, gabbiani e falchi volteggiavano sopra alte dune scolpite dal vento e la foresta pluviale; a sinistra squali, mante e meduse nuotavano nelle acque di un azzurro intenso, e in mezzo senza soluzione di continuità c'era la nostra pista: i centoventi chilometri di sabbia dorata della 75 Mile Beach.



Patrimonio dell’umanità dell’Unesco Fraser, lunga 125 chilometri e larga 22, ha l'unica foresta pluviale su una base sabbiosa e un centinaio di laghi di acqua cristallina. Per proteggere la flora e la fauna i flussi turistici sono controllati e ad attenderci sulla spiaggia c’era una 4x4 e Pete, una guardia forestale che era la nostra guida.



Pete ci ha fatto scoprire specie rare come il brumby, un cavallo selvatico discendente dei cavalli portati sull’isola nel 1800, e il dingo, un incrocio tra il cane domestico e il lupo, arrivato in Australia dall’Asia 5000 anni fa. Poi la Phaius australis, l’orchidea più grande dell’Australia che cresce fino a due metri, Lake Wabby un piccolo lago a forma di mezzaluna con acque verde smeraldo, e Central Station, un vecchio centro per la lavorazione del legno.



Incantati dagli splendori della natura e dall’accoglienza calorosa dei padroni di casa che al tramonto hanno brindato con noi sulle dune, Fraser ci riservava un'ultima emozione: salire a bordo con le scarpe in mano e la sabbia sotto i piedi per il rullaggio lungo quella spiaggia smisurata, e il decollo sopra le acque scure dell’oceano.