di Remo Vangelista

08:03

Roma rischia di saltare una stagione. Giuseppe Roscioli non pare troppo fiducioso sulla riapertura estiva di molti alberghi. Una situazione mai vista e molto negativa rispetto alle previsioni di qualche settimana fa.

In un’intervista a La Stampa il presidente di Federalberghi Roma non ha nascosto tristezza e dati negativi. “La maggior parte degli hotel riapriranno tra marzo e aprile del 2021. L’estate è bassa stagione per noi e riaprire in queste condizioni ha poco senso”.



Emerge nella sua analisi che l’assenza o quasi di voli a lungo raggio ha messo in ginocchio il settore. Sino a quando non torneranno americani e cinesi la situazione non cambierà di molto, ha detto Roscioli. Ma basta guardare il tabellone partenze e arrivi di Fiumicino per capire che al momento l’estate non promette miracoli…