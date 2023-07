di Alessia Noto

08:03

Un top manager atipico. Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere, smentisce il cliché della figura di primo piano austera e inaccessibile. In azienda dal 2004, è l’uomo che siede nella stanza dei bottoni e paga gli stipendi, che gira il mondo e tiene alta la bandiera del brand. Eppure, nonostante il ruolo e i mille impegni, trova ancora il tempo per stabilire un contatto diretto, umano con la distribuzione.

Il cco di Costa viaggia in lungo e largo l’Italia per incontrare di persona le agenzie di viaggi, accogliendo segnalazioni e richieste di quelle che restano il canale di vendita preferenziale e più remunerativo della compagnia di crociere. E quando la distanza con i banconisti non si può colmare con un treno ad Alta velocità o un volo di linea, c’è il cellulare, sempre acceso e pronto all’ascolto, perché, ci ha raccontato nella nostra tappa di TTG People, “in Costa anche il top management è front-end con la distribuzione”.



Ma forse non è solo questo. Forse, quella di Alberti è piuttosto un’attitudine caratteriale. Quella che abbiamo notato quando ci ha accolti a Palazzo Costa con il sorriso e la positività di chi ama stringere relazioni e sì anche il suo lavoro.