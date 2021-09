08:08

Quattro gli appuntamenti online organizzati da Visit Flanders e focalizzati su arte e cultura, cicloturismo e turismo gastronomico e della birra

“Abbiamo deciso di ritagliarci uno spazio per il b2b perché le agenzie e i tour operator sono per noi ottimi partner per raggiungere le persone che possono beneficiare di un’esperienza nelle Fiandre”. Giovanna Sainaghi, director Italy di Visit Flanders, spiega con queste parole la decisione di dar vita ai Flanders Talks, i seminari online di libero accesso sulle Fiandre che l’ente del turismo della regione belga ha programmato per il mese di settembre.

Il primo, dedicato al tema arte e cultura, si terrà il 21 settembre e verrà replicato il 23 settembre. L’obiettivo è quello di creare momenti di condivisione che rappresentino la premessa per un lungo lavoro fianco a fianco tra l’ente e il trade.



Il format si dividerà in tre parti, la prima delle quali incentrata sul cambio di paradigma della strategia di Visit Flanders. “Il nostro intento - spiega Sainaghi - è di passare da un discorso di quantità di visitatori a uno di creazione di un network di soggetti che beneficino tutti del turismo, spostando dunque l’attenzione dal concetto di attrazione a quello di connessione”.



La seconda parte dell’incontro sarà dedicata all’approfondimento del tema portante: l’arte e cultura. Un tema che ha al suo arco numerose frecce, dalle testimonianze gotiche di Bruxelles all’eredità lasciata da Rubens di cui la sua città natale, Anversa, è testimone con le sue opere. Passando per Bruges, che custodisce tra l’altro le opere dei Primitivi Fiamminghi al Groeninge Museum, e per Gent nella cui Cattedrale di San Bavone è conservato il polittico dei Van Eyck. Fino ad arrivare agli eventi di arte contemporanea open air che si susseguono tutto l’anno.



La terza parte dell’incontro sarà riservata all’intervento di collaboratori esterni, ovvero di ISNART – Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche e The Data Appeal Company, “che ci aiuteranno a comprendere le caratteristiche dei viaggiatori in cerca delle esperienze da noi proposte e a comprendere la situazione attuale del mercato. Molto spazio - conclude Sainaghi - sarà poi dedicato all’interazione con gli agenti di viaggi, che potranno fare domande e parlare della loro esperienza”.



È possibile iscriversi a tutti i Flanders Talks dal sito di Visit Flanders, a questo link.



(Foto: Beaufort 21, la Triennale di Arte Contemporanea sulla costa. Opera: I Can Hear It - Ivars Drulle © westtoer.jpg)