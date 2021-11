08:43

Formazione costante sul prodotto e tante idee di viaggio per le festività di fine anno. Boscolo Gift è il regalo perfetto per il cliente e anche per l’agenzia.

In preparazione al Natale, Boscolo ha realizzato un progetto dedicato alle agenzie di viaggio per presentare il prodotto Boscolo Gift come idea regalo. Per sensibilizzare gli agenti su questo tema, Boscolo ha organizzato una serie di serate in alcune selezionate location presenti anche nei cofanetti Boscolo Gift: un’occasione per far conoscere alle agenzie i fornitori e per provare in prima persona le esperienze da proporre ai clienti. Durante le serate non è mancata la formazione specifica di prodotto, con la presentazione delle ultime novità lanciate sul mercato e un focus sul visual merchandising. Una designer professionista ha infatti spiegato come realizzare un pacchetto regalo semplice ma curato nei minimi dettagli.

Per concludere la serata, gli agenti di viaggio sono stati coinvolti in una gara a squadre: con un cofanetto e un kit a disposizione, ogni team ha realizzato il proprio pacchetto regalo. Una giuria ha decretato la squadra vincitrice, scegliendo il pacchetto regalo più bello. Un’idea simbolica e ingaggiante per coinvolgere in prima persona le agenzie e sensibilizzarle sul concetto che per Boscolo “un viaggio è il regalo più bello”.



Il progetto Boscolo Gift Expert dedicato alle agenzie

La formazione è ancora una volta al centro delle attività che Boscolo propone alle agenzie: da settembre a novembre è stato pianificato un ciclo di webinar dedicato alla presentazione del prodotto e alle tecniche per migliorare la vendita di Boscolo Gift in agenzia. Anche in questo caso, il visual merchandising diventa un valore importante per esporre il prodotto in modo giusto. La partecipazione ai webinar è libera e a distanza, per agevolare tutti a prendere parte a questi momenti di condivisione di informazioni.



Lo scopo finale di queste iniziative di formazione è identificare le agenzie “Expert”, cioè quelle che meglio di tutte hanno compreso il prodotto Boscolo Gift e sono in grado di proporlo ai clienti nel migliore dei modi. L’assegnazione dei diplomi “Boscolo Gift Expert” si inserisce in un preciso progetto aziendale che vede una distribuzione trade estremamente selettiva, con un gruppo di sole 1.500 agenzie di viaggio destinatarie dell’espositore e della nuova collezione. L’identificazione delle agenzie “Boscolo Gift Expert” non si basa meramente sulle performance, ma parte da un concetto di formazione continua per arrivare a premiare quelle realtà che si impegnano e si dimostrano ingaggiate sulla filosofia e sui valori del brand Boscolo. A queste agenzie vengono riservati vantaggi speciali, come ad esempio l’inserimento nello store locator, presentazione dei prodotti in anteprima, promozioni e formazione dedicati.



Le novità di prodotto

Un anno fa Boscolo annunciava il rinnovo dell’intera collezione Boscolo Gift, nuova non solo nel look e nei formati, ma anche nei contenuti e nelle proposte con l’obiettivo di ampliare il target e soddisfare un pubblico sempre più vasto. Durante l’anno la collezione ha continuato ad arricchirsi con nuovi e interessanti titoli e adesso, con l’arrivo del Natale, Boscolo lancia sul mercato sette nuovi cofanetti. Il fil rouge che li lega sono le straordinarie esperienze proposte, così straordinarie che una linea è stata battezzata proprio Extraordinary: cinque imperdibili esperienze in cinque città del mondo da vivere in maniera davvero speciale.



La serie Extraordinary

La serie Extraordinary è composta da cinque cofanetti: Extraordinary New York, Extraordinary London, Extraordinary Paris, Extraordinary Istanbul, Extraordinary Marrakech con proposte da due o tre notti a seconda della destinazione. Un cofanetto grande che comprende anche una monografia, curata in ogni dettaglio, con bellissime ed emozionati foto, ma soprattutto con preziosi consigli di viaggio per immergersi ancora di più nelle suggestioni che le destinazioni regalano. Straordinarie le esperienze incluse, tra cui il volo in elicottero nello skyline newyorkese, il musical a Londra, un imperdibile spettacolo al Lido di Parigi, una crociera esclusiva sul Bosforo, la vista dall’alto di una mongolfiera sul vivace brulichio dei mercati di Marrakech.



Riflessi di Murano

È il cofanetto ideale per regalare una esclusiva visita in una delle fornaci più antiche di Venezia. Gli ospiti verranno accompagnati nella prestigiosa Fornace Seguso Vetri d’Arte per conoscere l’arte del mestiere e le creazioni più prestigiose. È incluso un book ispirato a un libro di Marika Contaldo Seguso “Savour Venice”, in cui è racchiusa la storia della famiglia, approfondimenti sulla vetreria e su Villa Ines di proprietà della famiglia e luogo del soggiorno. Nel book sono compresi anche i suggerimenti di Boscolo per scoprire luoghi e locali di Venezia.



A caccia di tartufi ad Alba

Il nuovo cofanetto Boscolo Gift A caccia di tartufi ad Alba è l’idea regalo perfetta per un emozionante weekend nelle Langhe a caccia del prezioso “tesoro” dall’intenso e inconfondibile sapore. Gli ospiti sono accompagnati in questa caccia da un maestro tartufaio e dal fiuto infallibile del suo fidato cane, imparando a riconoscere le tartufaie e ad affinare vista e olfatto. Passeggiando tra gli alberi secolari dei boschi e delle colline patrimonio Unesco, si potrà udire solo il suono della natura. Una volta dismessi gli abiti da cacciatori sarà il momento di sedersi a tavola per degustare prelibati piatti a base di tartufo.