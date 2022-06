08:53

Tre strutture 4 stelle a Orosei, Budoni e Baja Sardinia, improntate alla qualità, posizione e ampiezza di servizi offerti. Prezzi e condizioni commerciali vantaggiose per le agenzie.

Due all inclusive con standard di servizio di livello internazionale e un B&B per vacanze in libertà si aggiungono quest’estate alla già ricca offerta di Sardinia 360, lo specialista delle vacanze in Sardegna. L’Hotel Cormorano di Baja Sardinia, il Sentido Orosei Beach e il Club Hotel Marina Seada entrano così in un catalogo che conta già oltre duecento strutture tra hotel, residence e case private distribuite sull’isola.

Si tratta di tre nuovi hotel sulla costa nordorientale della Sardegna commercializzati in esclusiva, che non impongono ingressi a cadenza settimanale o un numero di pernottamenti prestabilito, agevolando così le agenzie e i loro clienti nell’organizzazione della vacanza e dei trasporti via mare. Tutto questo con l’aggiunta di un regime commissionale vantaggioso, pensato per favorire la promozione e la conoscenza delle strutture.

Hotel Cormorano, tra natura e mondanità

Recentemente rinnovato, si trova nel cuore di Baja Sardinia, accanto alla Piazzetta della Fontana e a pochi passi dal mare, vicino alla famosa spiaggia di Cala Battistoni, nota per la sua finissima sabbia bianca.

Grazie alla formula B&B, l’hotel è ideale per chi desidera trascorrere vacanze rilassanti e in libertà alla scoperta delle bellezze naturali della Costa Smeralda o dell’Arcipelago della Maddalena, senza per questo rinunciare alla movida serale e notturna.

Dispone di 74 camere, piscina, parcheggio (a pagamento), possibilità di formula mezza pensione e lettini ed ombrelloni riservati in spiaggia.



Sentido Orosei Beach, giardino sull’acqua

Ventitré ettari di giardini curatissimi a pochi passi dalla spiaggia che lambisce un mare limpidissimo. Nel Golfo di Orosei, l’hotel conta 120 camere distribuite su un’area di 4mila metri quadri e dispone di piscina attrezzata con lettini e ombrelloni, pool bar, area lounge bar con musica dal vivo e, per gli appassionati di sport, campi da tennis, calcetto, basket, sezioni di group fitness o bodydtyling, jogging nella natura e lungo la spiaggia, oltre a lezioni di yoga nella macchia mediterranea. La struttura prevede per gli ospiti la formula Hard All Inclusive che include oltre a pasti e snack anche diverse tipologie di bevande sia alcoliche che analcoliche.



Club Hotel Marina Seada, natura e sport per la famiglia

Direttamente sul mare di Budoni, abbracciato da una folta pineta e dotato di un significativo numero di camere a 4 e 5 posti letto, è la soluzione perfetta per famiglie con bambini. Il servizio di mini e baby club è incluso per gli ospiti della struttura, che possono disporre anche di una cucina particolarmente salutare e bilanciata, due piscine – la principale delle quali a bordo mare – due bar, anfiteatro, campo da tennis e da minigolf, animazione soft.

Complessivamente 80 camere in formula all inclusive, suddivise tra corpo centrale e villette a due piani nel giardino.