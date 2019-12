Hoppete potenzia le commissioni per le agenzie

12:56

Hoppete spinge sull’acceleratore dei rapporti con le agenzie di viaggi all’insegna di una maggiore chiarezza e certezza degli obiettivi. In quest’ottica l’operatore ha rafforzato il sistema commissionale che prevede per le agenzie tre obiettivi definiti da raggiungere nel corso dell’anno, ai quali sono state assegnate commissioni crescenti fino a un massimo del 14 per cento sull’intero importo della pratica. A quelle che avranno raggiunto un ulteriore obiettivo di vendita, verrà riconosciuta un’over commission aggiuntiva.



Valorizzare la filiera

“Riconoscimento e gratificazione adeguati sono alla base del nostro progetto, che mira a valorizzare il lavoro degli agenti e il concetto di filiera con un calcolo delle commissioni immediato, che non necessita dell’aiuto di un consulente fiscale - spiega Davide Valpreda, amministratore delegato di Innovenia (nella foto con Marco Bernardi) -. È giusto instaurare legami lavorativi forti e capaci di durare nel tempo e per farlo servono un costante lavoro di squadra, chiarezza e un riconoscimento del valore generato dall’operato dei nostri partner”.

Offerta ampliata

Hoppete sta inoltre lavorando con product manager e dmc locali per ampliare l’offerta di destinazioni a medio e lungo raggio. "Per poter lavorare in modo corretto e proficuo con gli agenti partner è importante approcciarsi con loro in modo trasparente, dando valore alla remunerazione e condividendo gli obiettivi - aggiunge il responsabile sviluppo, Marco Bernardi -. Dobbiamo non soltanto proporre un prodotto di qualità, ma garantire consulenza, assistenza e supporto ai nostri partner, incentivando in questo modo la vendita del nostro prodotto”. Sulla piattaforma Hoppete le agenzie possono usufruire, inoltre, di un’apposita area con informazioni riservate e con la funzione di geolocalizzazione ‘Cerca la tua agenzia’. Spazio infine alle campagne social sponsorizzate e geolocalizzate su Facebook e Instagram.