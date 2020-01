Omio: la piattaforma entra sui mercati di Stati Uniti e Canada

12:25

La piattaforma Omio entra sul mercato di Stati Uniti e Canada, consentendo agli oltre 1,2 milioni di italiani che ogni anno visitano queste destinazioni di avere uno strumento in più a disposizione. Negli Stati Uniti sarà possibile acquistare treni, autobus e voli, mentre in Canada per il momento si possono comprare biglietti Nella prima fase di lancio, Omio mette a disposizione biglietti per oltre 23mila voli, treni e, negli Stati Uniti, anche autobus, in collaborazione con i principali operatori di trasporto. A seguire, verranno annunciate anche le tratte operate dagli altri fornitori.

Naren Shaam, ceo e fondatore di Omio, ha commentato: "Gli Stati Uniti e il Canada sono mercati interessanti per un prodotto come Omio, che permette a milioni di persone di confrontare i prezzi delle diverse opzioni di trasporto e di pianificare facilmente i loro viaggi grazie a un'unica piattaforma. Siamo entusiasti di poterci avvalere di un tale inventario di partner, percorsi e opzioni di viaggio prenotabili su Omio da sempre. Non vediamo l'ora di ampliare ulteriormente la nostra offerta nei prossimi mesi, per proporre agli utenti nuove soluzioni di viaggio".



Mercato in espansione

L’espansione in questi due nuovi mercati rappresenta un momento fondamentale all’interno della strategia di Omio. La diffusione della piattaforma è sempre più capillare: attualmente conta in media 27 milioni di utenti mensili, provenienti da oltre 120 paesi.