11:41

Un accordo decennale tra due colossi come Google e Sabre per varare una nuova trasformazione digitale da mettere al servizio dell’industria del turismo.

S presenta con grandi ambizioni il nuovo accordo che prevede, da parte del gds e It provider, la migrazione su Google Cloud. “Oggi ci imbarchiamo per un viaggio di evoluzione insieme a Google – ha detto il ceo Sean Menke -. La loro tecnologia ci aiuterà nella nostra trasformazione digitale dandoci le competenze per creare un nuovo marketplace e sistemi e prodotti pensati per i bisogni dei nostri clienti”.



Tra gli sviluppi previsti per il prossimo decennio, la possibilità di migliorare ulteriormente i tool da mettere al servizio dell’industria del turismo, con un occhio sempre attento alle innovazioni.