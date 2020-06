Sabre, altri tagli in arrivo per completare la riorganizzazione

15:35

Sabre sta riducendo ulteriormente i posti di lavoro. Secondo quanto riportato da Travelmole, altre 800 posizioni sarebbero state tagliate per superare la "fase critica" connessa alla pandemia.

Pubblicità

I tagli si aggiungono ai 400 posti di lavoro già limati attraverso le procedure di licenziamento volontario e prepensionamento e avranno un impatto su 43 uffici in tutto il mondo.



Il piano è parte di una riorganizzazione aziendale in corso da oltre due anni, che verrà in massima parte ultimata entro il terzo trimestre del 2020. "Abbiamo iniziato questo processo di trasformazione più di due anni fa con la messa a punto della strategia SabreNext e la creazione di Travel Solutions” ha affermato il presidente e ceo Sean Menke.



Con l'ulteriore ridimensionamento, Sabre afferma che entro il 6 luglio il lavoro dei dipendenti dovrebbe tornare a ritmi normali, con il ripristino dello stipendio pieno.