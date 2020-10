13:56

La provincia autonoma del Trentino è al primo posto tra le zona

turistiche d'Italia per la reputazione on line. È quanto emerge dalla

quinta edizione di “Italia destinazione digitale”, il report curato da The Data Appeal (nuova denominazione di Travel Appeal), presentato durante TTG Travel Experience.

Un lavoro basato su ben 21,4 milioni di interazioni in Rete, fra like, pollici versi e recensioni, sparsi tra social network, Ota e app, relativi a viaggi effettuati ad agosto. “Quest'anno mancava in gran parte la componente straniera, quindi sono essenzialmente giudizi domestici, ma il numero di interazioni si è mantenuto superiore ai 21 milioni, segno che ormai le recensioni online sono imprescindibili per analizzare il mercato” ha spiegato Marco Lalli, ceo della società.



Che cosa è emerso? L'iper concentrazione di turisti ad agosto, che ha messo in difficoltà alcune strutture, ha fatto abbassare in generale il sentiment riguardo al Sud. Il gradimento medio per l'Italia è rimasto alto: 86,2 contro 86,8 della rilevazione precedente. Il prezzo medio di un pernottamento tramite Ota è stato di 120 euro a persona, schizzato a 198 euro a Ferragosto. Vista l'estate particolare è stato creato un “Covid safety index”, per valutare l'apprezzamento dei turisti circa le misure di sicurezza delle strutture.



Non esaltante il dato ad agosto (69,6), salito a 84,2 a settembre. Rispetto a questo indice, la Regione migliore è il Molise. Fra gli altri premi: la Toscana vince come migliore “promozione sulle Ota”, il Veneto ha la “reputazione più in crescita”, il Lazio è la “più recensita”, la Valle d'Aosta la più “accogliente”, l'Umbria spicca per valore dell'offerta “gastronomica” mentre la Sicilia è la più apprezzato nel segmento, seppur ridotto, dei turisti stranieri.