Startup del turismo, il Covid fa calare fatturato e finanziamenti

09:26

Nell’annus horribilis del turismo, neanche le startup sembrano salvarsi. Anche loro, come molte altre realtà del travel organizzato, registrano importanti cali di fatturato. Un’indagine condotta da Startup Turismo, in collaborazione con il Politecnico di Milano, stima per un terzo delle imprese innovative del settore una perdita di fatturato nel 2020 del 75%. La metà, si legge sul sole24ore.it, prevede invece entrate dimezzate.

Diminuiti anche i finanziamenti. Secondo l’analisi, le startup hanno raccolto il 50% di investimenti in meno rispetto allo scorso anno e i round di finanziamento sono diminuiti del 30%.



Nonostante le difficoltà, però, c’è una nota positiva. Il 65% delle aziende censite ha dichiarato di aver sfruttato il periodo di incertezza per sviluppare nuovi prodotti e servizi. Si tratta, perlopiù, di realtà attive nei campi delle esperienze e nella fornitura di servizi tecnologici e di digital marketing.



Una startup su tre ha rivisto completamente la sua ‘value proposition’. “Bisogna ripartire da soluzioni innovative e dalla predisposizione al cambiamento veloce – ha spiegato al quotidiano Karin Venneri, presidente dell'associazione Startup Turismo (nella foto) -, oggi più che mai necessario per affrontare le future sfide di questo settore”.