TripAdvisor lancia Reco, la piattaforma per programmare il viaggio con un travel designer

11:21

TripAdvisor introduce nella sua strategia un’importante novità per sfruttare una nuova nicchia di mercato. Con il lancio di Reco, la piattaforma mira a mettere in contatto i potenziali clienti che richiedono servizi più personalizzati con i consulenti di viaggio.

La nuova piattaforma, appena entrata in funzione, fungerà da collegamento con "i viaggiatori che vogliono pianificare esperienze di vacanza progettate su misura con esperti di fiducia" spiega l'azienda. Al momento, come riportato da Preferente, Tripadvisor collabora con oltre 300 travel designer degli Stati Uniti, "la cui esperienza abbraccia più di 100 paesi".



Come funziona Reco? Gli utenti devono solo inserire dettagli e preferenze sul prossimo viaggio come destinazioni, date e durata; tipo di viaggio (ad esempio, solitario, anniversario o vacanza in famiglia); numero di viaggiatori e budget. Reco li mette subito in contatto con una selezione di consulenti. Dopo una conversazione iniziale tramite messaggi all'interno della piattaforma, l'utente dovrà pagare una quota di 199 dollari affinché l'esperto inizi a progettare l'itinerario personalizzato (di cui i collaboratori ricevono il 25%). Oltre a favorire il contatto, Reco conserva tutte le informazioni relative al viaggio e consente di apportare eventuali modifiche o richiederne la cancellazione.



Per ora, la nuova piattaforma è disponibile solo per i residenti negli Stati Uniti. Tuttavia, il piano di Tripadvisor è quello di avviare un processo di espansione in altri mercati nei prossimi mesi.



Nelle parole di Brad Soroca, vice president of marketing di Tripadvisor, “Questo tipo di servizio di viaggio personalizzato era necessario prima della pandemia e ancora di più oggi, a causa della grande incertezza che regna nel mondo dei viaggi. A causa dell'impatto della pandemia globale, mettere in contatto i viaggiatori con un travel designer esperto ridarà loro fiducia”.