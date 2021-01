Holiders, l’app per le esperienze di viaggio local

19:30

Fornire consigli di viaggio da consulenti locali per vivere la città come un vero local. Questa l’idea di Holiders, app nata nel 2017, che si propone di far viaggiare gli utenti in maniera autentica ed al di fuori dei circuiti tradizionali.

L'applicazione ha integrato tutti i servizi: voli, treni, autonoleggio, bus, ma anche hotel, case vacanza, bed and breakfast, campeggi, oltre che esperienze, tour ed attività, musei e ticket, ristoranti, bar e tanto altro.



Chiunque può diventare un consulente locale: chi ha già esperienza nel turismo - come ad esempio guide turistiche, host di case vacanze, travel influencer e travel blogger - o anche semplicemente chi conosce il suo territorio e vuole aggiungere un guadagno extra fornendo consigli di viaggio.



“Grazie ad Holiders gli utenti potranno ricevere consigli su tutto ciò che riguarda il loro viaggio, dove mangiare, come spostarsi, dove alloggiare, cosa vedere, ma non solo, anche suggerimenti su dove ammirare tramonti mozzafiato oppure scattare una foto indimenticabile. Ad oggi, con lo sguardo rivolto al post pandemia, Holiders, grazie alla sua rete di consulenti locali, potrà fornire anche informazioni circa lo stato della pandemia e delle relative restrizioni dando indicazioni utili, puntuali e locali ai nostri viaggiatori”, spiega Giampiero Ammaturo, fondatore di Holiders.