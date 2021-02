08:01

Google parte dall’Italia per lanciare una nuova risorsa online capace di contribuire da protagonista alla ripresa del comparto turistico nazionale, dotandolo di strumenti professionali di alto livello e gratuiti.

Si chiama Hotel Insights la piattaforma progettata dal big player tecnologico con i partner strategici Federalberghi, Confindustria Alberghi e Federturismo, per supportare il settore alberghiero a intercettare la domanda turistica potenziale, ad aumentare le prenotazioni future e la visibilità in rete e per accompagnarlo con un programma di formazione atto ad acquisire e sviluppare nuove competenze digitali.



Alla base la ricerca di rispondere alle esigenze degli albergatori per facilitare la ripresa.



