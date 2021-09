Space X, partita la missione ‘Inspiration 4’ di Elon Musk: in orbita un equipaggio di soli turisti

10:32

Per la prima volta un equipaggio di soli civili è in orbita nello spazio. È decollato alle 2 di notte, ora italiana, dal Kennedy Space Center in Florida il razzo Falcon 9 della Space X di Elon Musk.

A bordo della capsula Crew Dragon Resilience, riporta Ansa.it, quattro “turisti spaziali” e nessun astronauta professionista. Si tratta dell’imprenditore miliardario Jared Isaacman, del medico Hayley Arceneaux, della divulgatrice Sian Proctor e dell’ingegnere aerospaziale Chris Sembroski.



La missione, intitolata ‘Inspiration 4’, durerà tre giorni, con l’obiettivo di dimostrare che tutti possono diventare ‘astronauti per caso’.



La navicella girerà intorno alla Terra a un’altezza di 575 chilometri, oltre la Stazione Spaziale Internazionale.