Hotel, i consigli di Expedia per massimizzare i guadagni

08:46

Informazione continua, confronto con i competitor, strumenti tecnologici adeguati per analizzare i dati necessari per un approccio efficace basato sulle performance legate ai ricavi.

Sono questi i punti fondamentali della strategia per ripartire dopo la pandemia di Covid suggeriti da Chris Baniewicz (nella foto) partner revenue performance manager di Expedia Group agli albergatori, dopo aver consultato 200 leader in materia di revenue nel mondo per capire meglio in che modo sfruttare la tecnologia con performance legate ai ricavi.



“Mentre il settore dei viaggi si sta riprendendo dagli effetti della pandemia di Covid-19, nell'ambito dell'ospitalità si sta registrando un nuovo aumento della domanda a livello globale – dice Baniewicz -. Il mondo è cambiato notevolmente dall'inizio della pandemia, e le pratiche di revenue management tradizionali che si basano sui dati passati si sono rivelate inadatte alle condizioni imprevedibili della domanda odierna. Perciò è diventato essenziale un passaggio alle performance legate ai ricavi”.



Fra i consigli che Baniewicz offre alle strutture alberghiere, la necessità di informarsi e restare un passo avanti rispetto alla concorrenza, individuando le opportunità all'interno del proprio mercato e sfruttando le analisi sui prezzi e sul mercato per ricevere più prenotazioni.



E ancora, il manager evidenzia la necessità di analizzare le performance della struttura per sapere com'è posizionata all'interno del mercato e affidarsi alla tecnologia giusta per tenere tutto sotto controllo.