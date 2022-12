Osservatorio PoliMi: in futuro più video intrattenimento e podcast

08:00

Cala il numero degli utenti di contenuti digitali, ma aumenta il tempo medio dedicato alla loro fruizione. Col venir meno dell’emergenza pandemica, l’Osservatorio Digital Content del Politecnico di Milano ha fotografato un calo d’attenzione 'fisiologico' verso gli strumenti d’informazione e intrattenimento online (complice l’attuale contesto macroeconomico), senza tuttavia rilevare alcuna compromissione delle ampie possibilità di sviluppo per il futuro. “Da qui al 2027 - ha spiegato Umberto Bertelè, chairman degli Osservatori Digital Innovation - il trend mondiale prevede un tasso annuo di crescita composto pari a +8,3% in termini di ricavi (+8,9% per l’Europa). Fra i prodotti di maggior impatto, i video di intrattenimento (78% della fruizione digitale) e i podcast (33%), con forte interesse per l’applicazione del gaming ad ambiti professionali diversificati”. Se il 45% degli Internet users italiani si rivolge a contenuti a pagamento, oggi mostra di prediligere ancora la gratuità per tutto ciò che riguarda l’informazione (benché stia cambiando la percezione per i podcast, soprattutto se orientati su temi specifici). Il valore complessivo della spesa italiana per i digital content è stimato nel 2022 attorno ai 3,3 miliardi di euro (+12% sul 2021). A. C.