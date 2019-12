di Isabella Cattoni

Il 2020 sarà per Quality Group l'anno"flexi". Marco Peci (nella foto) direttore commerciale del gruppo, definisce così il nuovo anno alle porte, che sarà caratterizzato dal potenziamento di una nuova formula di viaggio, "che consentirà ad agenzie e clienti di creare online un viaggio su misura beneficiando tuttavia dell'esperienza e del know how degliesperti del Quality. Ed evitando così di commettere errori". Un viaggio flessibile, da creare online sul sito e da acquistare sempre rigorosamente in adv. "Siamo già partiti con l'Australia e New York. Ma la filosofia verrà estesa ad altre destinazioni. In lizza abbiamo Africa, Argentina, Nord Europa".

Innovare per crescere

Non che al Quality mancasse l'ampiezza di gamma del prodotto, ma "occorre sempre innovare per intercettare le mutate esigenze della clientela ".

Perché chi non evolve rischia di rimanere schiacciato da un modello di business vecchio. Thomas Cook docet.

Le frecce all’arco per il nuovo anno verranno scoccate anche in altre direzioni. Peci attende un forte incremento della Cina e, sul medio raggio, sottolinea la ritrovata fiducia in direzione della Turchia e dell’Egitto classico. Il tutto per bissare o addirittura superare nel 2020 il traguardo preventivato per quest’anno, che indica in 165 milioni di euro il fatturato.



La politica commissionale

“Per riuscirci continueremo a lavorare al fianco delle agenzie, alle quali riserviamo una politica commissionale altamente profittevole in quanto applicata sull’intero pacchetto di viaggio. Sicuramente una remunerazione fra le più premianti oggi disponibili sul mercato”.