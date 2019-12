di Isabella Cattoni

Sarà "la nave più bella del mondo". Con queste parole Neil Palomba (nella foto), direttore generale di Costa Crociere, introduce il battesimo ufficiale di Costa Smeralda, ponendo l'accento sulla centralità dello scalo di Savona.

E sul nuovo concetto di esperienza introdotto da Smeralda. "Sarà una vera e propria smart city itinerante che si integrerà con il territorio. Siamo stati i primi a investire nel futuro e oggi il futuro è qui. Siamo anche i primi a portare una nave a gas nel mondo delle crociere e a offrire al mercato un prodotto diverso".



Massimo Brancaleoni, senior vp worldwide sales di Costa Crociere, ricorda che "l'ammiraglia domani prenderà il largo da Savona per la crociera inaugurale nel Mediterraneo. Duemilaseicento cabine, soluzioni tecnologiche all'avanguardia" ma, soprattutto, spiega Brancaleoni, "un'unità portatrice di alcuni elementi chiave unici: l'italianità con un design d'eccellenza e il concetto di innovazione responsabile".



Il piano

Perché, ricorda Brancaleoni "essere leader di mercato non significa tanto e solo avere la flotta più grande, ma operare scelte ecosostenibili, in linea con i tempi". Smeralda inaugura la serie di nuove navi programmate nel piano industriale, che a Costa Crociere porterà cinque nuove unità entro il 2023.



La nave si propone di attrarre nuovi target grazie a soluzioni tecnologiche e di intrattenimento innovative e le vendite per il primo trimestre 2020, come segnalato dal direttore commerciale Italia Daniel Caprile, "sono in robusta crescita e il rapporto con le adv sempre più proficuo grazie all'introduzione dell'all inclusive".