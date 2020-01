L’ascesa di Anex Tour: con Neckermann e Intourist controlla l’incoming

11:46

Il gruppo Anex Tour prevede di rilanciare i tre marchi di Thomas Cook che ha acquisito tra novembre e gennaio - Neckermann Reisen, Öger Tours e Bücher Reisen - nelle prossime settimane.

Lo dice Hosteltur citando un’intervista rilasciata ad Fvw dal proprietario e ceo del t.o. nato in Turchia Neset Kockar. Nelle ambizioni di Anex, attraverso i marchi di Thomas Cook acquisiti negli scorsi mesi, quello di diventare uno dei maggiori attori del mercato tedesco.



Ma la crescita di Anex Tour non si limita alla Germania e di fatto potrebbe comportare non poche novità soprattutto per il mercato incoming tricolore.



L’operatore, infatti si è aggiudicato nel mese di novembre anche un altro marchio della galassia Thomas Cook, in Russia: Anex infatti ora controlla anche Intourist, uno dei più antichi e grandi operatori del Paese, che è anche uno dei principali player per i flussi russi sul mercato italiano.



Con la forza combinata di Neckermann Reisen e di Intourist, Anex potrà controllare quindi una fetta molto ampia del traffico turistico per la Penisola: una situazione che va tenuta in considerazione per le prossime stagioni.