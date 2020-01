Ferrovia Retica: in adv le alternative per riproporre l'esperienza

09:00

Il successo della tratta del Bernina di Ferrovia Retica ha spinto numerose agenzie di viaggi a chiedere un’alternativa, in quanto la clientela soddisfatta di ritorno dal viaggio desidera spesso ripetere l’esperienza ma sotto una visuale differente.

A queste adv il responsabile per l’Italia di Ferrovia Retica, Enrico Bernasconi, consiglia due opportunità: “Proporre la medesima tratta, quella del Bernina, ma nella stagione opposta. Si tratta infatti di un’esperienza completamente differente in base alla stagione nella quale viene vissuta, e anche il gruppo che ha ad esempio sperimentato il percorso d’estate potrebbe rimanere colpito dal paesaggio che si può scoprire nei mesi freddi”.

Le opportunità del Glacier Express

Una seconda possibilità riguarda il viaggio a bordo del Glacier Express (nella foto), che offre nuove opportunità. Accanto al tradizionale St. Moritz – Zermatt, percorribile in sette ore e mezza e che necessita quindi di un itinerario di tre giorni e due notti, è possibile dal 2019 effettuare anche solo una tratta parziale, da St. Moritz a Coira, o da Coira a Briga, o infine da Briga a Zermatt, consentendo così anche a chi ha meno tempo a disposizione o un budget più contenuto di vivere una parte dell’esperienza. Inoltre, a bordo del Glacier Express è possibile optare pe run servizio da Vip scegliendo la carrozza Excellence, dotata di soli 20 posti e di tutti i servizi ad hoc che ne fanno un mezzo 5 stelle viaggiante.

Agli adv interessati a vendere un pacchetto completo di tutti i servizi accessori si indirizzano i due operatori di riferimento di Ferrovia Retica, Adrastea Viaggi e Il Girasole Viaggi.