L'uscita di scena di Falessi, manager gentile

09:19

Pubblicità

Sempre misurato, mai sopra le righe, cauto quanto basta per riuscire a navigare nelle acque tempestose del turismo. Fedele a lungo e sempre al medesimo marchio, cui è stato legato per anni, fino alla fine dell’avventura. Quirino Falessi (nella foto), direttore commerciale di Tui Italia, terminerà alla metà di marzo l’esperienza cominciata tanti anni fa con Adriana Bosco e I Viaggi del Turchese, in un mercato che oggi è profondamente diverso e ancora più difficile da interpretare. Ha cavalcato tante sfide e tante battaglie, sempre al fianco degli agenti di viaggi per i quali ha rappresentano un punto fermo durante le fasi di transizione dal marchio I Viaggi del Turchese al rebranding voluto da Tui Italia. Sempre con quel sorriso gentile sulle labbra, che speriamo di ritrovare presto sullo scenario del mondo del turismo.

Isabella Cattoni