Mappamondo scommette sulla summer in Giappone

10:03

Sguardo puntato sul Giappone per l’estate di Mappamondo che rafforza la programmazione sul Paese con quattro nuovi tour con guida in italiano. Due i nuovi tour in partenza da Tokyo: ‘Alpi Giapponesi – Macachi, Saké e Ryokan’, un itinerario alternativo che attraversa Nagano, Matsumoto, Suwa e Tsumago con una notte in ryokan e relax in una Onsen e ‘Hakone – Onsen, lago Ashi e il Monte Fuji’ che consente di salire a fino a Komagatake con una funicolare da dove si ha una vista unica sul monte Fuji.

In partenza invece da Kyoto, il nuovo itinerario ‘Monte Koya e Osaka – Monastero e mondanità’ che permette di vivere un’intera giornata in un monastero sul Monte Koya, mentre un nuovo tour di 8 giorni dedicato al Paese consente di vedere le principali località della destinazione.



“Esperienza e specializzazione rimangono i valori distintivi della nostra filosofia – dice Daniele Fornari, product manager – per questo continuiamo a innovare il prodotto costantemente proponendo itinerari creati su misura per soddisfare ogni aspettativa. Nel caso specifico del Giappone siamo molto soddisfatti dell’andamento delle vendite e sono certo che l’ampliamento dell’offerta ci aiuterà a continuare a crescere”.