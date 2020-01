Msc, il futuro del turismo all'insegna delle 'iper-esperienze'

10:55

Il futuro del turismo sarà all’insegna dell’’iper’: questo il responso dello studio ‘Future of the Guest Experience’ realizzato da Msc Crociere in collaborazione con The Future Laboratory.

Il futuro si prospetta sempre più condizionato da vacanze iper-lussuose, iper-connesse e iper-personalizzabili. In questo contesto il report mostra che il futuro dell'industria crocieristica è ricco di sfide, ma soprattutto di opportunità.

Opportunità uniche

“L’industria crocieristica deve essere in grado di progettare e costruire nuove navi che possano essere considerate all'avanguardia anche tra 30 anni - ha spiegato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Dobbiamo quindi avere una visione forte e chiara del futuro combinandola con uno stile senza tempo, mantenendo sempre l'innovazione e i trend dei consumatori al centro della nostra ricerca. Grazie all'innovazione e al design intelligenti e all’impegno per offrire viaggi sostenibili, saremo in grado di agevolare ogni tipo di esperienza futura".



Personalizzazione e tecnologia

I viaggiatori saranno alla ricerca di un'esperienza sempre più personalizzata e, grazie alla tecnologia, le aziende avranno le informazioni necessarie per creare esperienze su misura per ognuno. Le navi da crociera e i resort diventeranno essi stessi dei centri di raccolta dati, in grado di valutare il comportamento degli ospiti per migliorare i servizi offerti.

In quest’ambito, attraverso l’assistente virtuale Zoe, Msc Crociere è all’avanguardia.



Le cabine del futuro

Novità anche nelle cabine del futuro, che potrebbero essere dotate di sensori a bio-segnale in grado di monitorare la frequenza cardiaca e le espressioni del viso, regolando luci e temperatura per offrire il massimo comfort.

L'iper-connettività spingerà inoltre le persone a ricercare la connessione umana con il trend dell’Anthropo-tainment, un intrattenimento incentrato sull'uomo accessibile a tutte le età. I nuovi spettacoli del Cirque du Soleil at Sea a bordo delle navi di classe Meraviglia mettono al centro tutti questi elementi. Nessuno degli spettacoli del Cirque du Soleil at Sea ha una lingua specifica, il che li rende accessibili e comprensibili a tutti.



Attenzione all'ambiente

"Siamo intrinsecamente legati al mare e da questo punto di vista abbiamo la grande opportunità di giocare un ruolo importante per proteggere l'ambiente e il pianeta – ha aggiunto Vago -. Siamo la prima compagnia di crociere carbon neutral in tutte le nostre attività in mare e l'enfasi posta nell’impegno per l'ambiente è guidata non solo dal desiderio di proteggere gli oceani, ma anche dalla necessità di fornire ai nostri ospiti un modo di viaggiare ecosostenibile". Il desiderio di viaggi più mirati porterà anche alla crescita dei Repurposed Resorts, dove i brand di hospitality trasformeranno luoghi disabitati o abbandonati in destinazioni uniche, sostenendo le economie locali. Ocean Cay Msc Marine Reserve alle Bahamas (nella foto) ne è un esempio. Msc Crociere ha lavorato per trasformare quello che era in precedenza un sito industriale in una destinazione turistica ecologica e sostenibile.