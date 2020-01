Scognamiglio, Viola Vacanze: un altro futuro, dalla consulenza ai progetti culturali

10:15

Lo sfogo di Giulio Scognamiglio (nella foto), a.d. di Viola Vacanze, non indica solo un punto di arrivo ma anche una ripartenza: “È tempo di cambiamenti; il prodotto standard non va più, il modello è obsoleto. Il fatto di aver scritto la parola fine su Viola mi consente di riconsiderare un’attività di consulenza a tutto tondo, a cominciare dal comparto alberghiero. In linea con le mie passioni, sto lavorando ad alcuni progetti di formazione per gli adv e sto mettendo a punto la realizzazione di eventi culturali e artistici in connessione con la ricettività per dare forma a un concetto più elevato di intrattenimento”.

Potrebbe essere un nuovo inizio, favorito dalla spinta di chi ha la volontà di reinventarsi in un mondo difficile ma pur sempre affascinante come quello del turismo.