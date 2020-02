Coronavirus, le misure straordinarie di Costa Crociere per le proprie navi

10:43

Costa Crociere rafforza le misure precauzionali sulla propria flotta in seguito alla diffusione del coronavirus. E il primo provvedimento messo in campo è quello del divieto di imbarco per tutti quelli che hanno viaggiato da, verso e attraverso la Cina.

“Costa Crociere lavora a stretto contatto con le Autorità Sanitarie internazionali e locali per assicurare un costante monitoraggio della salute dei propri ospiti e offrire la massima tutela – spiega il direttore generale Neil Palomba -. I nostri medici di bordo, inoltre, vengono continuamente aggiornati dal nostro team medico a livello centrale, e assicurano che i controlli e le procedure di prevenzione ordinaria e straordinaria siano applicati a bordo di tutte le navi della nostra flotta in base all’evolversi dello scenario internazionale”.



Durante l’imbarco i passeggeri vengono sottoposti a controlli da parte del personale medico e devono inoltre compilare un questionario specifico. La compagnia ricorda inoltre che tutte le navi sono dotate di strutture mediche con personale dedicato, disponibile 24 ore su 24.