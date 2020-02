Spicchi di Mondo by Australian Travel alla prova del 2020

15:57

Inizio d’anno con una parziale rebrandizzazione. È questa la scelta di Australian Travel, che si presenterà ora sul mercato sotto il nome di Spicchi di Mondo by Australian Travel.

“I nostri agenti commerciali sul territorio hanno verificato che molte agenzie ci associavano esclusivamente al prodotto Australia, non considerando, così, la programmazione ulteriore ed ampia dell’operatore – spiega il proprietario Agatino Falco (nella foto) – poi, visti i numeri in crescita su Thailandia, Malesia, Giappone abbiamo ritenuto che, mantenendo fede alla nostra filosofia aziendale di essere specialisti dei prodotti che proponiamo, il nuovo marchio potesse dare maggior enfasi e visibilità sul mercato”.



Il nuovo corso è poi accompagnato da una scelta commerciale: “Poche agenzie partner indicate dai responsabili commerciali di zona – conclude Falco - e un grosso impegno di supporto marketing e commerciale per iniziative sul territorio, per una totale qualificazione della platea dei partner con un innegabile, reciproco vantaggio”.