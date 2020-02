MySunSea allarga gli orizzonti con Croazia, Albania e Turchia

09:29

Croazia, Albania e Turchia sono le nuove destinazioni proposte da MySunSea nel catalogo 2020. Il tour operator allarga quindi gli orizzonti sul Mediterraneo aggiungendo le nuove proposte alla programmazione storica di Grecia, Sardegna e Lampedusa.

“Il catalogo si apre con un’operazione che ci ha sempre dato soddisfazioni - spiega Astorre Legnani, direttore commerciale del t.o. -: i pacchetti 'Ciao Prof' per i viaggi della maturità che quest’anno, a Zante, Corfù e Rodi, aggiungono una destinazione molto interessante per i maturandi: l’isola croata di Pag, raggiungibile via Novalja con partenze da tutto il nord Italia in bus”.



Sulla Grecia MySunSea ha ampliato la programmazione aggiungendo Kos e Creta, con hotel e fly & drive. “Proponiamo anche una Croazia diversa – conclude Legnani -, con “glamping” che sono dei veri e propri villaggi turistici ecologici, con servizi deluxe adattissimi alle famiglie”.