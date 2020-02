Msc, accordo con AbuDhabi Ports per crescere nel Golfo

15:53

Msc Crociere ha firmato un accordo di lungo termine con AbuDhabi Ports per la concessione dei diritti preferenziali di attracco presso gli scali di Port Zayed e Sir Bani Yas Island. L’intesa è stata siglata presso la sede della compagnia di crociere a Ginevra, dal chief executive officer di Msc, Gianni Onorato, e da Noura Rashid Al Dhaheri, direttore della divisione crociere di Abu Dhabi Ports.

“Il nuovo accordo – ha spietgato Onorato - mostra l’impegno a lungo termine di Msc Crociere nel Golfo e consolida ulteriormente la posizione della compagnia come principale operatore crocieristico nella regione. Abu Dhabi è un porto d'imbarco di grande importanza, oltre ad essere una destinazione molto richiesta per le visite nell’entroterra durante le crociere invernali”.



I piani

Sul piano della programmazione “Msc Lirica - anticipa Onorato - tornerà ad Abu Dhabi e nel Golfo nell'inverno 2020-21, dove sarà affiancata da Msc Seaview, nave appositamente progettata per operare nei climi e nei mari più temperati. Nell'inverno 2021-22, invece, nella regione del Golfo impiegheremo la nave più grande della nostra flotta: Msc Virtuosa. Lunga 331 metri, sarà varata entro la fine dell'anno e potrà ospitare 6.334 passeggeri”.



Nel dettaglio, Msc Seaview effettuerà il suo primo scalo ad Abu Dhabi il 6 dicembre 2020, per poi giungere il giorno seguente sull'isola di Sir Bani Yas.



Tra dicembre 2020 e marzo 2021, la nave effettuerà 14 crociere da Abu Dhabi all'isola di Sir Bani Yas, toccando anche Manama in Bahrain, Doha in Qatar e Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Msc Lirica offrirà 21 crociere da Abu Dhabi, tra novembre 2020 e aprile 2021, con scali a Sir Bani Yas, Muscat in Oman e a Dubai.