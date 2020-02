Corsica Sardinia Ferries implementa le corse sulla Sardegna

09:51

Corsica Sardinia Ferries implementa i collegamenti sulla Sardegna. In risposta alla richiesta inoltrata dalla Regione Sardegna, la compagnia ha offerto immediata disponibilità per far fronte all’attuale blocco dei collegamenti con la Corsica.

Corsica Sardinia Ferries metterà a disposizione una nave da Golfo Aranci a Porto Vecchio, operando corse supplementari, che permetteranno ai passeggeri e agli autotrasportatori di riprendere le loro attività tra le due isole.

Per la prossima settimana sono programmati viaggi sulla linea Porto Torres-Ajaccio il lunedì e nuove corse sulla linea Golfo Aranci-Porto Vecchio il mercoledì e il giovedì.