La riserva naturale Ocean Cay

"Ocean Cay non è un'isola ma una riserva naturale” spiega Luca Valentini, direttore commerciale di Msc. "Tutti coloro che decideranno di trascorrere le proprie vacanze a bordo di una delle nostre navi in partenza da Miami avranno l'opportunità di viverla in prima persona”.

Una volta a terra, ci si potrà concedere un cocktail davanti al mare o magari fare shopping nei negozietti, in cui trovare souvenir e artigianato locale. Non manca l'intrattenimento serale: suggestivi tramonti, spettacoli di luci e musica, sfilate in pieno stile Bahamas e osservazioni del cielo insieme a una guida dedicata.



Ocean Cay innova, dunque, il classico concetto di crociera, presentandosi come una vera e propria estensione della nave dove vivere appieno il contatto con l'ambiente nel rispetto della natura. G.G.