10:10

La prossima estate avrà in portfolio 18 strutture tra hotel e villaggi di proprietà o in gestione, per un totale di oltre 3mila camere: Club Esse si prepara a giocare una partita importante mettendo in campo una potenza di fuoco di tutto rispetto.

Le vendite, spiega il chief marketing officer Marco Baldisseri (nella foto), "sono partite molto bene: tutti i risparmi ottenuti con le politiche di catena li ribaltiamo sul prezzo finale, soprattutto in alta stagione, così evitiamo picchi troppo alti e manteniamo un buon equilibrio tra qualità e pricing".



Al debutto nell'estate 2020 ci sono le due new entry sarde: Le Tonnare a Stintino e il megavillaggio Palmasera a Cala Gonone, con 430 camere. "In Sardegna in alcune strutture apriamo a metà aprile e chiudiamo a fine ottobre: ci siamo aperti da anni ai mercati esteri, così riusciamo ad andare oltre la stagionalità corta tipica dei turisti italiani".

Oriana Davini