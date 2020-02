HomeAway cambia marchio in Italia e diventa Vrbo

14:14

HomeAway cambia marchio in Italia e prende il nome di Vrbo. Il cambio di nome in Italia è in linea con il piano di consolidamento globale annunciato a maggio 2019 da Expedia Group. In quest’ambito l’obiettivo è di posizionare Vrbo come principale marchio globale di alloggi alternativi.

Le famiglie al centro

La nuova identità del marchio si ispira all'idea che hanno i viaggiatori quando pensano a Vrbo: le vacanze. Questo cambiamento raccoglie la sfida rappresentata oggi da tutti i diversi modi di viaggiare, dalla varietà dei posti visitati e dal gran numero di attività che è possibile sperimentare in ciascuna destinazione. È così che si è trovata la chiave per la nuova creatività: le linee, e il logo di Vrbo è composto da una serie di linee fluentemente intrecciate che formano il nome del marchio e che rappresentano l'unione delle persone durante le vacanze e la varietà di viaggi che fanno.



Gli obiettivi sull'Italia

"L’impegno di Vrbo è perseguire lo stesso obiettivo che ha reso l'azienda leader negli Stati Uniti e nel resto del mondo: ovvero far sì che i proprietari e i professionisti immobiliari che affittano le loro case, appartamenti, ville, entrino in contatto con le persone che desiderano un posto per svagarsi e semplicemente trascorrere del tempo con i propri cari facendo un viaggio indimenticabile - afferma Gualberto Scaletta, country manager Italia Vrbo -. Tutta la nostra tecnologia e il nostro talento si concentra sul miglioramento del modo in cui viaggiano famiglie e gruppi di amici, perchè sia più facile, divertente e attraente possibile".



Gli strumenti a disposizione

La mission di Vrbo rimane quella di mettere in contatto i proprietari con i viaggiatori ideali per la propria casa. I proprietari privati e i professionisti immobiliari dispongono degli strumenti necessari per gestire i propri annunci e hanno inoltre un'ottima visibilità internazionale su tutte le pagine web di Expedia Group, che ricevono oltre 750 milioni di visite al mese. I proprietari continueranno ad avere il controllo degli annunci, l'accesso agli strumenti per gestire le prenotazioni e le statistiche, e continueranno ad avere i consueti canali sicuri per comunicare con i viaggiatori che a loro volta avranno sempre lo stesso team di esperti a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.