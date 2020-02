Msc Meraviglia riceve il nulla osta sanitario: i passeggeri possono sbarcare in Messico

15:51

Msc Meraviglia ha ricevuto il nulla osta sanitario da parte dei funzionari sanitari messicani. Lo comunica una nota della compagnia di crociere, dove si legge che i controlli medici effettuati su un membro dell'equipaggio e su una giovane ospite della nave non hanno riscontrato casi di coronavirus e i passeggeri sono stati, quindi, autorizzati a sbarcare a Cozumel, dove potranno trascorrere la giornata odierna, prima di ripartire verso Miami.

"Le autorità messicane hanno seguito correttamente i protocolli marittimi previsti quando una nave fornisce, in anticipo rispetto all’arrivo in porto, le cartelle cliniche sullo stato di salute di un passeggero o di un membro dell’equipaggio che sta, o è stato, poco bene”, precisa Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises.



Nei casi sospetti è stata riscontrata una semplice influenza stagionale. "Vorremmo ringraziare le autorità messicane per la loro professionalità nella gestione dei protocolli di salute preventiva, che sono l'unico modo certo per dare le giuste rassicurazioni alla popolazione a terra, così come agli ospiti e all'equipaggio a bordo" aggiunge Vago, che commenta duramente le decisioni prese in precedenza da Giamaica e Grand Cayman.



"Le deludenti decisioni prese da Giamaica e Grand Cayman - conclude il manager - nel non supportare l’arrivo della nostra nave, così come nel non consentire ai nostri passeggeri di sbarcare e di godersi le isole, sono state generate dalla paura e dal non aver seguito le corrette pratiche sanitarie. Questo atteggiamento ha comportato l’insorgere di un’inutile e ingiustificabile ansia non solo per i nostri passeggeri e per l'equipaggio, ma anche per l’intero settore turistico caraibico e forse anche oltre".