Ripartire con fiducia: i crocieristi spingono sulle prenotazioni con incentivi ad hoc

13:27

L’effetto coronavirus non durerà per sempre. Malgrado la difficilissima situazione di questi giorni, alcune delle principali compagnie crocieristiche attive sul nostro mercato non perdono la speranza nella resilienza di un segmento che ha tutte le carte in regola per rialzare la testa non appena le condizioni lo permetteranno.

E proprio su questo puntano le iniziative messe in campo praticamente da tutte le compagnie.

Fatti salvi gli scali e le partenze dall’Italia fino al 3 aprile, data indicata dal decreto emanato lunedì sera, ogni compagnia ha cercato di spingere sul booking anticipato.



Costa ha 'Voglia d'estate'

Da un lato Costa Crociere, che con ‘Voglia d’estate’ mira proprio a sostenere le vendite in agenzia consentendo di prenotare una crociera in tariffa all inclusive con possibilità di cancellazione gratuita senza penali fino al 30 aprile. Per le prenotazioni già effettuate, sia in tariffa All Inclusive sia in Basic, per le partenze entro il 31 maggio, Costa ha messo a punto un piano di cancellazioni flessibili fino a 14 giorni dalla partenza che si propone di dare agli ospiti più tempo per decidere. Ovviamente fatte salve le partenze fino al 3 aprile, per le quali si prevede la riprogrammazione con scalo nei porti italiani solo per consentire agli ospiti di sbarcare e rientrare a casa, senza escursioni o nuovi imbarchi.



Msc, politica flessibile

Dal canto suo, Msc Crociere ha offerto la possibilità di cancellare le prenotazioni individuali già confermate e le nuove conferme che avverranno entro il 31 marzo entro 21 giorni dalla data di partenza con la sola spesa della gestione pratica, pari a 50 euro a persona.

La promozione si riferisce alle partenze fino al 30 giugno con meta Mediterraneo e Nord Europa. E, ove previsto, si può anche cambiare la data di partenza in base alla Booking Flexibility. Infine, per prenotazioni effettuate fino al 15 marzo si può prenotare una crociera versando 50 euro a titolo di caparra e un acconto del 25 per cento da pagare a 60 giorni dalla data di partenza.



La 'Peace of Mind' di Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line rilancia con 'Peace of Mind', che propone a chi prenoterà una crociera entro il 30 settembre 2020 la possibilità di cancellarla fino a 48 ore dalla partenza, ricevendo un credito del 100% del valore della stessa da utilizzare per crociere fino al 31 dicembre 2022. Può usufruire di questa nuova offerta sia chi deve ancora prenotare sia chi ha già prenotato una crociera.



Royal Caribbean, 'In crociera con fiducia'

Anche il gruppo che riunisce Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara e Silversea si appella alla promozione ‘In crociera con fiducia’ proprio per garantire la possibilità di annullare la crociera in partenza entro il 31 luglio fino a 48 ore prima. In questo caso gli ospiti riceveranno un credito completo utilizzabile su qualsiasi futura crociera a scelta nel 2020 e nel 2021. E le condizioni si applicano sia alle prenotazioni nuove sia a quelle in essere.