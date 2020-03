Tour sospesi: l'idea delle imprese sociali di Palermo

12:14

Non fermarsi allo stop momentaneo imposto dal coronavirus e iniziare a pensare al dopo: da questa premessa alcune imprese sociali di Palermo lanciano l'idea di acquistare e regalare dei tour sospesi nel territorio.

Pubblicità

Si tratta, spiega il Gambero Rosso, della campagna di crowdfunding Abbiamo un Bi(Sogno)!, che riunisce i t.o. specializzati in turismo etico Addiopizzo Travel e Libera il g(i)usto di viaggiare, l'ecomuseo urbano Mare memoria Viva, gli educatori ambientali di Palma Nana, il ristorante coworking e centro culturale Moltivolti di Ballarò.



Ovvero una serie di imprese sociali impegnate a raccontare il volto migliore della Sicilia e le sue tradizioni, che per l'occasione hanno creato tre tour sospesi alla scoperta di Palermo e della sua provincia, con l'idea di regalarli, una volta terminata l'emergenza coronavirus, a bambini e ragazzi del territorio cui le associazioni si rivolgono per sviluppare coscienza civile e ambientale. O. D.