Crociere in tilt per il coronavirus: navi in cerca di approdo

13:20

Cinque giorni fa la Clia ha dichiarato lo stop alle crociere, ma sono ancora diverse le navi ancora in mare aperto. E alcune di queste, come si legge su Travel Weekly, navigano senza una meta, nonostante a bordo non ci siano casi sospetti di covid-19.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Norwegian Jewel è attualmente impegnata nel portare a termine un itinerario di 23 giorni tra Australia e Polinesia francese. Lo sbarco, inizialmente previsto per domani a Auckland, in Nuova Zelanda, è slittato ora al 22 marzo a Honolulu.



La nave Maasdam, di Holland America Line, ha dovuto rinunciare allo sbarco alle Hawaii, dopo la chiusura dei porti. L’approdo è stato riprogrammato per il 22 marzo a Honolulu. Non si conosce ancora, invece, la destinazione di Zaandam, il cui approdo era inizialmente programmato per il 21 marzo.



Non si conosce ancora la destinazione di due navi Silversea, dopo che due passeggeri sono risultati positivi al virus lo scorso 14 marzo, successivamente allo sbarco. La società ha comunicato ai passeggeri di rimanere nelle cabine.